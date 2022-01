Carne com desconto no Extra de Fortaleza gera cenas de caos (vídeo)

Apoie o 247

247 - A possibilidade de conseguir obter carne por um preço mais barato levou dezenas de pessoas a se aglomerarem em supermercados da rede Extra de Fortaleza. Vídeos mostram peças sendo arremessadas ao grupo, que competia pelo alimento, mas sem violência. Os registros, que viralizaram na Internet, foram feitos nas unidades dos bairros Parangaba e Montese. Imagens de pessoas buscando comida barata, muitas vezes até no lixo, se tornaram comuns no Brasil de Bolsonaro.

A franquia colocou alguns itens em promoção antes do fechamento das unidades físicas no Ceará. Os descontos têm atraído clientes desde a última segunda-feira (12).

Em outro vídeo, consumidores batalham para conseguir garrafas de vodka vendidas a R$ 1.

“Fomos hoje na Extra da Parangaba e me senti no the walking dead”, relatou um perfil no Twitter, em referência à série estadunidense que envolve um apocalipse zumbi.

Extra da Bezerra tava um caos ontem de noite 😬 pic.twitter.com/srWguWtZaA
January 11, 2022

Veja:

E muita gente ficou com medo de virar Venezuela , mas acho que outros países é que estão com receio de se transformar no Brasil. Carne a 50 conto kg. Pessoas enlouquecidas tentando pegar algum. Fortaleza, 2022! pic.twitter.com/KB7tPQwyck
January 12, 2022