Carreata em apoio a Bolsonaro e contra isolamento é hostilizada por populares em Salvador

O grupo saiu em carreata para defender a campánha de Jair Bolsonaro contra o isolamento e foi recebido com hiostilidade por moradores que gritavam “Fora Bolsonaro” e pediam para que os protestantes saíssem do conforto de seus carros edit

247 - Um pequeno grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro que realizaram carreata em defesa do fim isolamento - medida para conter a contaminação pelo novo coronavírus - não foi bem recebida pela população de Salvador, na Bahia.

Buzinando e agitando bandeiras do Brasil de dentro de seus carros, os integrantes do grupo foram recebidos com hostilidade pelos populares que estavam em quarentena dentro de suas casas na tarde deste domingo (29), pelas ruas da Barra, onde o ato aconteceu.

Das janelas dos apartamentos, moradores gritavam “Fora Bolsonaro”, fizeram panelaço e pediam para que os manifestantes saíssem dos carros e fossem para as ruas para reivindicar o fim da quarentena.

De acordo com o Bahia Notícias, moradores de alguns prédios nas proximidades do Farol da Barra chegaram a bater boca com manifestantes. Caso do aposentado Marcio Vergne e da professora Gleusa Bittencourt.

“Eu acho isso uma imundície. Só tem carro de luxo. Você pode reparar isso. É inconcebível. O pessoal está tudo numa boa. Tudo de máscara aí dentro. Por que eles não estão andando?”, questionou Vergne.

“Só a burguesia. Um monte de burguês, todos de máscaras, trancados, todos dos seus carros. Por que eles não fazem uma campanha voluntária para ir para a linha de frente para ajudar os doentes que estão com a Covid-19?”, reclamou a professora.