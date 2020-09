Carro de candidato do PT a prefeito no Ceará é alvo de tiros; polícia suspeita de atentado

247 - O carro do candidato do PT à Prefeitura de Amontada, Paulo César dos Santos (PT), foi alvejado a tiros na noite deste sábado (26), quando ele estava com a esposa. O casal não foi atingido.

A polícia apura se o episódio pode ser caracterizado como um atentado por razões políticas, mas ainda não é possível confirmar. A cidade fica no Litoral Oeste do Ceará, a cerca de 200 km de Fortaleza.