Carro de vereador com adesivo de Lula é atingido por tiros (vídeo)

O veículo do vereador do Recife Joselito Ferreira (PSB) também tinha adesivo da candidata a governadora de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade), apoiada pelo ex-presidente edit

247 - O carro do vereador do Recife Joselito Ferreira (PSB) e que tinha adesivo do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi atingido por tiros na última quarta-feira (19) na capital pernambucana.

O carro também tinha adesivo da candidata a governadora de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade), que disputará o segundo contra Raquel Lyra (PSDB).

O parlamentar informou que "está tudo bem". "Graças a Deus eu não estava no carro", disse no Twitter.

Em nota, a Polícia Civil pernambucana informou que o autor tem 49 anos e foi autuado após efetuar os disparos.

O homem estava em um carro modelo Celta de cor prata, de acordo com as imagens. A polícia não informou como aconteceu a localização do suspeito. A corporação afirmou que as investigações continuam.

Em um país democrático, infelizmente ainda vivemos isso, vamos acabar com esse ódio e fazer novamente o amor e a esperança florecer no Brasil.



A candidata Marília Arraes ficou na primeira colocação no primeiro turno, com 23,97% (1.175.651 votos). Raquel Lyra conseguiu 20,58% (1.009.556 votos). As duas vão disputar o segundo turno no dia 30 de outubro.

O ex-presidente Lula teve 65% dos votos válidos (3.558.322 votos) em Pernambuco e Jair Bolsonaro (PL), 29,91% (1.630.938) no primeiro turno da eleição presidencial. Os dois vão se enfrentar no segundo turno.

Na Região Nordeste, Lula teve 12,9 milhões de votos a mais que o atual ocupante do Planalto (21,6 milhões a 8,7 milhões).

No País, o ex-presidente somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

Mais crimes

Crimes políticos vêm chamando atenção na campanha eleitoral. No mês passado, o comitê de campanha do deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), coordenador da campanha de Fernando Haddad (PT) ao Governo de São Paulo, sofreu um ataque.

Também no mês de setembro, um homem de 59 anos entrou em um bar na cidade de Cascavel, no Ceará, e matou a facadas um cliente, 39 anos, após a vítima dizer que é eleitor de Lula. Em João Pessoa (PB), um policial militar foi baleado após iniciar uma discussão sobre política com um policial civil.

No início de setembro, o presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à polícia um atentado que teria sofrido de um bolsonarista em Três Lagoas (MS). Em outro crime, um bolsonarista matou um eleitor de Lula a facadas, na cidade de Confresa (MT).

No dia 9 de setembro, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho assassinou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

Um homem de 34 anos foi assassinado a facadas em um bar na cidade de Rio do Sul (SC). A Polícia Civil investiga se o crime foi consequência de uma discussão sobre política ou se foi uma briga familiar.

