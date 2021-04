Casa de fabricação de fogos de artifício explode na Bahia e deixa dois mortos e três feridos

247 - Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, nesta quarta-feira, dia 14, após uma explosão no interior de uma casa que fabricava fogos de artifício em Crisópolis (BA). Um dos prorietários do estabelecimento foi preso por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Crisópolis e da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas). Segundo a Polícia Civil, a fábrica era clandestina e um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. A informação é do jornal O Globo.

"Os laudos periciais, depoimentos e demais elementos coletados auxiliarão na elucidação das causas da explosão. O proprietário da fábrica clandestina foi autuado pela posse e fabricação de artefato explosivo sem autorização e está preso à disposição da Justiça", afirmou, em nota, a titular da delegacia de Crisópolis, delegada Débora Vania Cruz Ferro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.