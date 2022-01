Ceará aprova vacinação sem prescrição médica de crianças

A vacina pediátrica da Pfizer foi o imunizante escolhido para as crianças entre 5 e 11 anos do estado edit

247 - O Governo do Ceará anunciou nesta terça-feira (4) a aprovação da vacinação contra Covid-19 sem prescrição médica em todas as crianças entre 5 e 11 anos do estado. A vacina pediátrica da Pfizer foi o imunizante escolhido para a faixa etária.

A decisão foi tomada pela CIB (Comissão Intergestores Bipartite), formada pelos gestores de saúde estaduais. A maioria dos brasileiros rejeita a exigência de receita médica para vacinar o grupo, apontou a consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde. O governo federal é contra a imunização das crianças.

"O início da vacinação neste grupo ocorrerá tão logo o Ministério da Saúde (MS) envie os imunobiológicos", afirma nota oficial.

