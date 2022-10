Ceará: Elmano ganha no 1º turno e Camilo Santana leva Senado

Os candidatos do PT ao Governo, Elmano de Freitas, e Senado, Camilo Santana, foram eleitos no Ceará edit

247 - Os candidatos do PT ao Governo, Elmano de Freitas, e Senado, Camilo Santana, foram eleitos no Ceará. Com mais de 92% das urnas apuradas no estado, Elmano ganhou no primeiro turno, com 53% dos votos.

O segundo colocado, o bolsonarista Capitão Wagner (União Brasil) ficou com 32%.

No senado, o ex-governador Camilo Santana teve 69%.

No estado, para presidente, o ex-presidente Lula (PT) registrou 65% contra 25% de Jair Bolsonaro (PL).

