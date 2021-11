Ceará não terá festa de réveillon na praia de Iracema devido ao risco de nova onda de Covid-19

Apoie o 247

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou na sexta-feira (26) que a tradicional Festa da Virada,no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, não será realizada em função da pandemia de Covid-19. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a proibição é válida para qualquer grande festa de réveillon no Estado.

“Tomamos essa iniciativa por absoluta prudência, responsabilidade e respeito, de forma prioritária, à vida dos nossos irmãos cearenses. Não descansarei enquanto não vacinarmos toda a população cearense”, justificou Santana durante uma transmissão nas redes sociais.

As festas de passagem de ano, porém, poderão ser feitas em locais fechados com até 2,5 mil pessoas ou em ambientes abertos, com até 5 mil participantes. O regramento consta de decretos publicados anteriormente ao anúncio do cancelamento da festa em Iracema.

