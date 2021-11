Ceará passa a exigir passaporte da vacina para entrada em estabelecimentos

Apoie o 247

247 - O estado do Ceará passou a exigir nesta segunda-feira (15) o "passaporte da vacina", que será necessário para entrar em estabelecimentos como bares e restaurantes, além de eventos. O decreto, do governador Camilo Santana (PT), vigora por 15 dias, a contar desta segunda.

Com a iniciativa, não há mais restrições de horários para o funcionamento de bares e restaurantes.

85,9% das pessoas no Ceará aptas a receberem a vacina foram imunizadas com a primeira dose. 70% estão com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), segundo dados do governo.

