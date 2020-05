Ceará ultrapassa São Paulo e é o estado com maior testagem no Brasil

No Ceará, governardo por Camilo Santana (PT), foram feitas pelo menos 91 mil testes para a detecção de coronavírus na população. Médicos do estado de São Paulo, maior potência econômica do País, fizeram 87 mil testes edit

247 - O Ceará ultrapassou São Paulo e passou a ser o estado com o maior número de testes de coronavírus feitos no Brasil. São 91.287, até esta quarta-feira (27), contra 87.463 da principal unidade federativa do País, de acordo com dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde e publicados no portal G1.

O site do governo federal disponibilizado para atualizações de casos da Covid-19 informou que o Ceará tem 37.275 confirmações e 2,6 mil óbitos provocados pela doença.

São Paulo é o estado com o maior número de confirmações (89.483) e de falecimentos (6.712).

Em nível nacional o ministério da Saúde aponta 411 mil confirmações e 25,5 mil mortes provocadas pela Covid-19. A plataforma Worldometers, que mostra o ranking mundial de confirmações, mostra o Brasil na segunda posição, com 414,6 mil, e em sexto lugar no ranking na quantidade de mortes (25,6 mil).

