Cecília, de 11 anos, é a primeira criança cearense vacinada

247 - O Ceará iniciou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 neste sábado (15). Em Fortaleza, os pequenos que estão recebendo a vacina pediátrica no Centro de Eventos do Ceará também ganham um "certificado de coragem", dado pela prefeitura. As informações são do portal G1

A primeira criança vacinada no Ceará foi Cecília Ferreira, de 11 anos. Imagens dela foram compartilhadas pelo governador Camilo Santana (PT), nas redes sociais. Ela mora no Bairro Vila União, em Fortaleza

O Ceará recebeu um lote com 55.100 doses pediátricas da vacina Pfizer/BioNTech, que chegou ao Aeroporto de Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (14). Neste domingo (16), o Ministério da Saúde deve receber novos lotes de vacinas pediátricas, que serão enviadas aos estados para aplicação em mais crianças dessa faixa etária.

