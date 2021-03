Cemitérios de Pernambuco abrem novas covas e hospital tem contêiner para abrigar corpos de mortos pela Covid-19

Com mais de 90% de ocupação de leitos de UTI, cemitérios de Recife e Olinda estão acelerando a abertura de novas covas. Prefeitura do Recife providenciou um contêiner para abrigar os corpos de vítimas da doença edit

247 - Com o sistema de saúde próximo do colapso em função do avanço da pandemia da Covid-19, os cemitérios da Região Metropolitana do Recife estão acelerando a abertura de novas covas. Na capital, a prefeitura deslocou um contêiner para o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, para abrigar os corpos das vítimas da doença. Pernambuco registra mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI e, até esta quarta-feira (3), ao menos 16 pacientes aguardavam uma vaga. A informação é do G1 Pernambuco.

De acordo com a reportagem, estão sendo abertas covas nos cemitérios do Parque das Flores, no bairro do Sancho, na Zona Oeste do Recife, e de Guadalupe, em Olinda. Já o Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, para onde foi deslocado o contêiner, possui 40 leitos de terapia intensiva. “A ampliação da oferta em 300% de novas vagas de UTI no hospital para pacientes com Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave )exige adequação específica da unidade, como o aumento proporcional do necrotério", disse a Secretaria de Saúde do Recife por meio de nota.

Na segunda-feira (1), o Governo do Estado anunciou a restrição do funcionamento de estabelecimentos e atividades não essenciais. As medidas começaram a valer nesta quarta-feira (3). Estas atividades não poderão permanecer em funcionamento das 20 horas até às 5 horas do dia seguinte. Aos sábados e domingos, somente serviços essenciais estão autorizados a permanecerem funcionando.

Também nesta quarta, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) determinou a suspensão de cirurgias eletivas em todo o estado entre os dias 8 e 19 de março com o objetivo de "destinar o maior número de leitos disponíveis para pacientes diagnosticados ou com suspeita de infecção pela Covid-19". Ainda de acordo com SES, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede púbica de saúde é de 92%. Na rede privada este índice chega a 87%.

