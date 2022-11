Centro de Formação do MST é invadido por bolsonaristas que picham suástica e incendeiam

Apoie o 247

ICL

247 - Na madrugada deste sábado (12), o Centro de Formação Paulo Freire, localizado no assentamento Normandia em Caruaru (Pernambuco), foi atacado por um grupo de bolsonaristas.

De acordo com nota do Movimento Sem-Terra, pelo menos quatro homens com camisas amarelas, aproveitaram uma festa de vaquejada que ocorria no Parque de Vaquejada Milanny, para atacar.

"As três horas da manhã, os bolsonaristas invadiram o espaço do centro e picharam vários espaços coletivos com o símbolo da suástica nazista e o nome MITO", aponta a nota.

Ainda de acordo com o MST, os bolsonaristas arrombaram e incendiaram a casa de moradia da coordenadora do centro. "Com o fogo, os militantes que mantém o Centro, foram alertados e conseguiram apagar o incêndio. A casa entretanto foi parcialmente queimada, principalmente as camas, telhados e os pertences", ressalta outro trecho da nota.

Segundo o movimento, não é a primeira vez que o centro de formação é atacado. Em 2019, no primeiro ano do governo de Bolsonaro, moveram uma ação de despejo contra o espaço que foi barrado por uma extensa rede de solidariedade vinda do Brasil e de outros lugares do mundo.

"Lamentamos muito ter que fazer este informe, já que saímos de uma jornada eleitoral polarizada e acirrada. O Brasil e o povo brasileiro clamava por atitudes e empenho para resgatar a democracia, os preceitos constitucionais do estado democrático de direito e uma postura enérgica contra a fome, contra a violência, contra o ódio e contra todo o tipo de preconceito. Os bolsonaristas foram derrotados nas eleições, mas uma minoria, movida pela intolerância, preconceito e ódio de classe, de raça e gênero, não aceitaram os resultados da democracia e estão querendo nos impor um terceiro turno", destaca o documento.

💢⚠ Invasão bolsonarista com suástica e incêndio no Centro de Formação Paulo Freire, Caruaru/PE



Nota da Direção do MST-PE sobre invasão criminosa bolsonarista e neonazista



ACESSE no site do MST 🔗 https://t.co/j6gE6tYTIT pic.twitter.com/PnZnyc9HJO November 14, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.