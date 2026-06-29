Chamado de "ladrão de dinheiro do povo" por prefeito, Gusttavo Lima argumenta que cancelou show por diarreia (vídeo)

247 - O cantor Gusttavo Lima afirmou que cancelou um show em Surubim, no Agreste de Pernambuco, por causa de uma intoxicação alimentar. A explicação foi dada após o prefeito da cidade, Cléber Chaparral (União), cobrar publicamente a devolução do cachê pago pela apresentação, marcada para a festa de São João do município.

De acordo com a reportagem original, o prefeito publicou neste sábado um vídeo no palco do evento em que acusa o artista de não se apresentar e exige a restituição do valor repassado à empresa Balada Eventos Produções LTDA, ligada a Gusttavo Lima. Segundo o material divulgado por Chaparral, o pagamento teria sido de R$ 1,3 milhão.

No vídeo, o prefeito aparece em tom duro e afirma que os equipamentos da equipe do cantor não deixariam a cidade enquanto o dinheiro não fosse devolvido. Chaparral também exibiu o que seria um comprovante de transferência para a empresa responsável pela contratação do artista.

“É um ladrão do dinheiro do povo. Gusttavo, para tu ser um homem, pega logo e devolve o dinheiro da prefeitura de Surubim que tu não precisa. Devolve logo. O teu caminhão que está ali não vai sair de Surubim enquanto você não devolver”, afirmou Cléber Chaparral.

A cobrança ganhou repercussão nas redes sociais e levou Gusttavo Lima a se manifestar por meio dos stories do Instagram. O cantor disse que passou mal antes da apresentação e atribuiu o cancelamento a um quadro de intoxicação alimentar.

“Traduzindo, caganeira mesmo. Tô (sic) numa diarreia absurda, fraco, suando frio. Me perdoem! Me esperem para uma nova data. Vai dar certo. Confio muito nos planos de Deus e tudo tem um porque, pois nele eu acredito”, escreveu o artista.

Na publicação, Gusttavo Lima indicou que pretende remarcar a apresentação em Surubim. Até o momento, pelas informações fornecidas, não há confirmação sobre uma nova data para o show nem sobre eventual devolução do cachê à prefeitura.

O caso ocorre em meio às tradicionais festas juninas do Nordeste, período em que prefeituras contratam artistas de grande projeção nacional para apresentações públicas. O episódio também reacendeu o debate sobre valores pagos por administrações municipais a cantores em eventos financiados com recursos públicos.

A controvérsia em Surubim envolve, de um lado, a justificativa médica apresentada pelo cantor para o cancelamento e, de outro, a cobrança do prefeito pela restituição imediata do valor pago. A definição sobre reembolso, remarcação do show ou eventual negociação entre as partes ainda dependerá dos próximos desdobramentos.