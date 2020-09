Chico Buarque declara apoio à candidatura de Marília Arraes no Recife

247 - O cantor e compositor Chico Buarque de Holanda declarou nesta quarta-feira, 16, apoio à candidatura da deputada Marília Arraes à Prefeitura do Recife.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Chico lembrou versos que cantou para o ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes no Rio de Janeiro, quando o avô de Marília retornou do exílio durante a Ditadura Militar.

"Hoje vejo em Marilia a representante das melhores virtudes do avô. A firmeza de caráter, a coragem, o compromisso com a educação, com a saúde, com a cultura, com a justiça social", disse Chico.

Assista:

Esse nunca foi "liberaloide"...

Nem costeou o alambrado com Bretas.

Chico apoia @MariliaArraes para Prefeitura do Recife. pic.twitter.com/FiLdykdx2J — rodrigo vianna 🇧🇷 🇺🇾 🇦🇷 (@rvianna) September 16, 2020

