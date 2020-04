China cancela compra de respiradores feita pelo Consórcio Nordeste e material fica retido nos EUA

Carga de 600 respiradores artificiais, avaliada em R$ 42 milhões, ficou retida no aeroporto de Miami (EUA), onde já estava aguardando conexão para ser transportada para o Brasil edit

247 - Em meio ao avanço da pandemia do novo coronavírus, a China cancelou a venda de 600 respiradores que haviam sido adquiridos pelos estados do Nordeste, por meio de um consórcio entre os estados da Região. A carga, segundo reportagem da Folha de S. Paulo, ficou retida no aeroporto de Miami (EUA), onde já estava aguardando conexão para ser transportada para o Brasil. A carga de respiradores está avaliada em R$ 42 milhões. O dinheiro, porém, não chegou a ser repassado pelo consórcio.

"Alegaram apenas razões técnicas", disse o secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster. A empresa responsável pela carga, que não teve o seu nome revelado, teria dito, ainda, que o material seria destinado a outro país. A desconfiança, porém, é que os respiradores sejam utilizados pelos EUA, país que hoje é o principal foco de infecção.

