Chuvas afetam mais de 73 mil pessoas em três estados do Nordeste

247 - Os estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte têm 73 mil pessoas desalojadas (que precisam de abrigo do governo) e desabrigadas (afetadas pelas chuvas, que não estão sem abrigo. Podem estar na casa de parentes ou amigos, por exemplo). Chuvas atingem as três localidades desde o dia 1º de julho.

Em Alagoas, ao menos 56 cidades decretaram situação de emergência e seis morreram em consequência das chuvas. No estado, a quantidade de pessoas afetadas passou de 64 mil nesta terça, sendo 12.151 delas desabrigadas e 52.029, desalojadas.

Em Pernambuco, 33 municípios foram afetados pelas chuvas, sendo que 22 cidades estão em situação de emergência. Há 1.413 desabrigados e 8.318 desalojados, segundo dados divulgados na manhã desta terça.

No Rio Grande do Norte, os municípios de Natal, Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Touros decretaram calamidade pública.

