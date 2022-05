Chuvas no Recife: saiba como ajudar as famílias desabrigadas

Apoie o 247

Brasil de Fato - Diante do grande número de famílias que ficaram desabrigadas no Recife e Região Metropolitana, diversas entidades, coletivos e movimentos estão realizado campanhas de solidariedade. As iniciativas estão captando alimentos, com prioridade para refeições e alimentos prontos para consumo, roupas, agasalhos, colchões e itens de higiene, além de doações em dinheiro.

O Brasil de Fato Pernambuco fez um levantamento de alguns desses locais. Saiba como ajudar:

Recife

A Campanha Mãos Solidárias está recebendo doações de água, comida, barracas, lonas e colchões para famílias desabrigadas na Região Metropolitana no Armazém do Campo do Recife – Av. Martins de Barros, 387, Santo Amaro. As doações em dinheiro são pelo Pix 09.423.270/0001-80 (CNPJ)

A Unificados pela População de Rua está com um abrigo emergencial e com campanha de arrecadação de colchões, lençóis, materiais de higiene pessoal e alimentos. O endereço do abrigo e local para deixar as doações é Rua do Sol, 107 – Santo Antônio (próximo ao Teatro de Santa Isabel). e o Pix é 44.908.842/0001-11 (CNPJ).

Campanha Ciranda Solidária está pedindo alimentos para fazer sopa para os desabrigados além de potes, quentinhas, talheres, arrecadação de produtos de limpeza e higiene pessoal. Os pontos de acolhimento são a Casa de Ana Santa, Casa de Vani e partir do domingo (29) Capela N. S. Aparecida . Doações em dinheiro através do Pix: 43420869487 (CPF).

A ação Cabogó para Todos, em Areias, está arrecadando alimentos não perecíveis, garras de água, roupas e cobertores na Rua Oiticica Lins, 134 – Areias, Recife.

A Associação Pernambucana das Mães Solteiras (APEMAS), no Vasco da Gama, está recebendo doações de qualquer tipo para desabrigados da região na Rua Santa Maria Goretti, 257 – Vasco da Gama, Recife. O telefone para contato é (81) 98532-1020

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está recebendo itens de necessidades básicas que serão entregues a associações comunitárias que lidam com famílias atingidas pelas águas no Hall da Reitora da Universidade - R. Bacatuba - Cidade Universitária, Recife.

A Marcha Mundial das Mulheres está fazendo uma campanha de arrecadação de donativos para enviar ás famílias atingidas pelas chuvas nos seguintes pontos de arrecadação:

CENTRO – Av. João de Barros, 633 – Boa Vista, Recife

COQUE – R. Catalão, 92 – Ilha Joana Bezerra, Recife

ARRUDA – R. das Moças, 77 – Arruda, Recife

IPUTINGA – R. General Vargas, 25 – Iputinga, Recife

PAULISTA - R. Barreiros, 136 – Arthur Lundgren I, Paulista

JABOATÃO – R. Andaraí, 101 – Jardim Piedade, Jaboatão dos Guararapes

No bairro da Várzea estão sendo arrecadadas roupas de cama, agasalhos e produtos de higiene pessoal que serão repassadas para a associação de moradores da Várzea em auxílio às famílias da Vila Arraes e Beiro do Rio. Os pontos de arrecadação são a Cafeteria O Melhor Cantinho da Cidade – R. Azeredo Coutinho, 10 – e o Mercado Paço 23 – R. Francisco Lacerda, 374 – Várzea (Rua da Feira).

O Grupo Espaço Mulher, localizado na comunidade de Passarinho, está recebendo doação de roupas, comida, material de limpeza e produtos de higiene pessoal na sede do grupo, que fica na R. Jandaia, 5 – Passarinho. Mais informações pelo telefone (81) 98352-3370.

A Roça Oxaguiã Oxum Ipondá, localizado no Córrego do Jenipapo, está arrecadando donativos para ajudar a comunidade que foi atingida pelas fortes chuvas. Roupas, casacos, lençóis, alimentos fraldas e produtos de limpeza são necessários. As doações devem ser feitas na R. Três Morros, 35b, Córrego do Jenipapo ou no Pix: 81998540-6962.

Olinda

Na Cidade Tabajara o Projeto No meu bairro tem axé está disponibilizando Pix Solidário para ajudar a comunidade de terreiro da região.. As doações deve ser feitas para o número 81 996291585.

Em Peixinhos, o Coletivo Mulheres Periféricas e LGBTQIA+ está mobilizando donativos para serem entregues na Rua Igarassú, 130 - Peixinhos, Olinda. Também foi disponibilizado o Pix: 81 986423513.

No mesmo bairro também estão arrecadando doações de alimentos, remédios, fraldas, materiais de higiene pessoal, roupas de casa e financeiro para as mais de 76 famílias do bairro de Peixinhos que estão desabrigadas e alojadas no colégio CAIC através do Pix: 81 99898-6622.

O Espaço Acalanto, na comunidade do Detran, zona oeste da cidade, está buscando itens para preparo de um sopão que será distribuído amanhã para a comunidade. O Pix é o [email protected].

O Ilê Axé Oxum Ipondá está arrecadando agasalhos, roupas, produtos de higiene pessoal e alimentos não-perecíveis na sede de Ilê, na R. João José Tertuliano, 305 – Fragoso, Olinda.

São Lourenço da Mata

No município e São Lourenço da Mata a prefeitura disponibilizou alguns pontos de apoio aos desabrigados pelas chuvas. São eles:

Escola Municipal Josué Pereira de Oliveira, Barro Vermelho

Rua das Papoulas, 316 - Penedo, São Lourenço da Mata

Escola Municipal Vovó Isaura, Beira Rio

2ª Travessa São Rafael, s/n – Penedo, São Lourenço da Mata

Escola Municipal Jair Pereira, Matriz da Luz

Rua Nossa Sra. da Luz, São Lourenço da Mata

Escola Municipal Jornalista Cristina Tavares, Nova Tiúma

Rua L, s/n – Nova Tiúma, São Lourenço da Mata

Escola Municipal Inácio Gomes, São João e São Paulo

R. do Pereira, 2 - Capibaribe, São Lourenço da Mata

Escola Municipal Padre João Barbalho, Muribara

R. Baixa Verde - Muribara, São Lourenço da Mata

Escola Municipal Carmelo Orrico Lapenda, Pixete

R. Nova Esperança, Pixete - São Lourenço da Mata

Paulista

A Prefeitura de Paulista, apesar de ter decretado estado de calamidade pública, ainda não dispõe de pontos de abrigo para moradores atingidos pelas chuvas.

