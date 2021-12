Chuvas voltam a provocar estragos no sul da Bahia. “Temos 19 cidades com comunidades embaixo d'água”, diz governador

Apoie o 247

247 - Desde a última quinta-feira (23), prefeituras de várias cidades do Sul da Bahia alertam para o aumento no nível dos rios. Nesta sexta-feira (24), alguns municípios voltaram a registrar alagamentos e interdições com o aumento das chuvas fortes.

Com isso, subiram os números de desabrigados e desalojados. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec) e as prefeituras dos municípios atingidos contabilizaram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados até a tarde desta sexta.

O número de feridos subiu para 286 e a população total atingida chega a 378.286. Desde o início do mês, 17 pessoas morreram em decorrência dos estragos causados pelas tempestades na região. Apenas em Salvador, o volume de chuva é cinco vezes maior que o esperado para o mês de dezembro. Em algumas cidades, moradores precisam se locomover de barco.

Ajuda de outros estados

A Bahia vai receber ajuda do Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais para auxiliar moradores atingidos pelas fortes chuvas. O governador Rui Costa (PT) informou neste sábado (25) que telefonou para os governadores e também para o ministro da Cidadania, João Roma, para pedir auxílio. Há pontos de interdição em algumas rodovias.

‘Comunidades embaixo d´água’

O governador Rui Costa (PT) determinou neste sábado (25) a instalação de uma base de apoio em Ilhéus para auxiliar as operações de apoio aos municípios afetados. Segundo ele, ao menos 19 cidades estão sendo atingidas, com comunidades embaixo d´água, e 66 continuam em estado de emergência.

“Temos 19 cidades com várias comunidades embaixo d'água. A base de apoio está montada em Ilhéus e já começa a receber apoio dos governos do Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais, além do Ministério da Cidadania. A prioridade neste momento é retirar todas as pessoas das áreas de riscos, restabelecer serviços e abrir estradas”, declarou.

