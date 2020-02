Cid Gomes está estável e deve ser transferido para Fortaleza nesta manhã

247 - Após ser baleado por um motim de policiais, no finaL da tarde desta quarta-feira (19), o senador licenciado Cid Gomes deverá ser transferido para o hospital Monte Klinikum, em Fortaleza, já no começo da manhã. As primeiras horas após Cid ser baleado foram de observação sobre possíveis sangramentos, hidratação intensa e reposição de oxigênio. O governador Camilo Santana (PT) deverá visitar Cid Gomes nas primeiras horas da manhã desta quinta. A informação é do jornal O Povo.

"Clinicamente, acho que vai ter condição de transferência, porque o quadro clínico é estável. Não tem sinal de sangramento e nenhum órgão foi acometido", explica Dr Cabeto.