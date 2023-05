Cida Gonçalves anuncia duas Casas da Mulher Brasileira no Rio Grande do Norte

Apoie o 247

247 — A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciaram, nesta quarta-feira (3), a construção de duas unidades da Casa da Mulher Brasileira no estado: em Natal, capital, e no interior, em Mossoró. O anúncio foi feito durante o ato pela Marcha Nacional contra a Misoginia, protagonizada pelo Ministério das Mulheres.

“Nos próximos meses, as equipes técnicas do Ministério das Mulheres e do Governo do Rio Grande do Norte irão realizar as tratativas para que possamos iniciar, com urgência, o processo da construção e consolidação das Casas da Mulher Brasileira no estado”, afirmou a ministra das Mulheres, complementando que a execução será do Governo Federal, que iniciará as licitações assim que forem disponibilizados os terrenos.

A ação faz parte da retomada do programa Mulher, Viver sem Violência, anunciada no último 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, com a construção de 40 novas Casa da Mulher Brasileira. Ao todo, as 27 capitais das Unidades da Federação terão, ao menos, uma Casa da Mulher Brasileira; e, assim como Mossoró/RN, outros municípios do interior do país também receberão uma unidade, a partir de critérios estabelecidos pelo Mulheres. O anúncio das cidades nas quais as casas serão construídas será realizado no dia 30 de maio, em evento conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Transversalidade das políticas para as mulheres

Cida Gonçalves também abordou as parcerias que vem construindo com outros ministros, como o programa Mulheres Mil, com o ministro da Educação, Camilo Santana, além da entrega de 270 viaturas das Patrulhas Maria da Penha realizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

“Nós marchamos e construímos políticas públicas consolidando aquilo que é uma pauta do movimento de mulheres, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres”, destaca Cida Gonçalves.

Sobre a Casa da Mulher Brasileira

Um dos principais eixos do programa Mulher, Viver sem Violência, a Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres, ao integrar no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes. Atualmente, há sete Casas com este modelo no Brasil, localizadas em Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), São Paulo (SP), Boa Vista (RR), Ceilândia (DF) e São Luís (MA).

Sobre a Marcha Nacional contra a Misoginia

A agenda em RN dá sequência ao debate público que a ministra Cida Gonçalves vem fazendo em diferentes estados sobre como a misoginia tem sido a origem dos diferentes tipos de violências contra as mulheres no País - doméstica e familiar, feminicídio, assédio, política, on-line, entre outras.

Em quatro meses de governo, Cida Gonçalves passou por Teresina (PI), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Manaus (AM) e Florianópolis (SC), onde fez audiências públicas em Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. “Quero percorrer o país para que haja compreensão por parte da sociedade sobre o que é a misoginia e como ela é a motivação de todos os outros tipos de violência contra as mulheres”, afirma a ministra.

