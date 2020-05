Cidade chinesa de Guangzhou doa 100 mil máscaras hospitalares para o combate à Covid-19 no Recife

247 - A prefeitura do Recife recebeu uma dação de 100 mil máscaras hospitalares da cidade chinesa de Guangzhou. Os equipamentos são destinados aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19 na capital pernambucana. Segundo dados do Ministério da Saúde, Pernambuco registra 8.863 casos confirmados e 691 mortes relacionadas à Covid-19.

"A pandemia despertou também a solidariedade internacional. A cidade-irmã Guangzhou, acaba de nos enviar 100 mil máscaras cirúrgicas que poderão proteger nossos profissionais de saúde que estão trabalhando no atendimento dos pacientes da covid-19. Essa solidariedade está acontecendo entre as pessoas, entre as entidades e agora entre as cidades", disse o prefeito de Recife, Geraldo Julio (PSB), segundo reportagem do UOL.

"Essa atitude estreita ainda mais a relação com a nossa cidade-irmã Recife. A entrega representa uma atitude solidária e nós esperamos que essa doação traga muita saúde para o povo pernambucano", disse o presidente da Câmara de Comércio de Guangzhou, Daniel Su Xinke.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.