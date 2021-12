Cientistas do Consórcio Nordeste recomendam cancelar o réveillon e o carnaval na região

Apoie o 247

Carta Capital - O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomendou, em boletim divulgado nesta sexta-feira 3, o cancelamento das festividades de fim de ano e do carnaval. Os cientistas manifestam preocupação com a proliferação da variante Ômicron e com a possibilidade de que novas cepas evadam a imunidade produzida pelas vacinas.

A manutenção das aglomerações de réveillon e do carnaval, afirmam, “intensificaria a transmissão do vírus e resultariam em nova da pandemia”.

As recomendações também incluem a manutenção do uso obrigatório de máscaras, a intensificação da vacinação e a implementação de medidas que superem possíveis barreiras para a imunização.

Leia a íntegra na Carta Capital.

