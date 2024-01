Cinco pessoas morrem após acidente de barco; o acidente ocorreu em Salvador

Apoie o 247

247 - Cinco indivíduos perderam a vida após um barco capotar em Madre de Deus, Salvador, neste domingo (21). A embarcação realizava o transporte de passageiros na área entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus, situadas no interior da Baía de Todos os Santos. De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas incluem quatro adultos e uma criança. As operações de busca por desaparecidos continuam nesta segunda-feira. Como informado pelo Globo , uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi mobilizada para o local a fim de procurar por desaparecidos e investigar o incidente. A Marinha anunciou que a CPBA irá instaurar um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Outras seis vítimas que também estavam a bordo foram conduzidas ao Hospital Municipal de Madre Deus. Três dessas vítimas, sendo duas crianças de 6 e 1 ano, e uma mulher de 56 anos, foram transferidas para Salvador. Um dos tripulantes que sobreviveu ao acidente ainda aguarda encaminhamento, duas pessoas já receberam alta.

