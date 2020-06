Cinturão das Águas do Ceará recebe R$ 54,5 milhões em recursos federais

Estado governado por Camilo Santana recebeu mais de R$ 54 milhões para a continuidade das obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), obra orçada em R$ 1,6 bilhão, e que serve para complementar o Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco edit

247 - O governo federal liberou R$ 54,5 milhões para a continuidade das obras do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), empreendimento que tem como objetivo amparar moradores na Região Metropolitana de Fortaleza. Orçado em R$ 1,6 bilhão, o CAC é uma obra complementar ao Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco e integrará as águas do ‘Velho Chico’ à bacia do Rio Jaguaribe. O projeto já recebeu R$ 1,1 bilhão em investimentos.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, "o Cinturão das Águas do Ceará é um empreendimento vital à segurança hídrica para a população de Fortaleza e de cidades próximas". "Além disso, com a certeza de continuidade, estamos fomentando a manutenção de empregos e contribuindo com a economia local, sobretudo nesse momento de pandemia", disse ele, nesta quinta-feira (25), durante reunião com o governador Camilo Santana.

O trecho prioritário de 53 quilômetros já está apto à passagem dos recursos hídricos, que terão diversas funções: abastecimento humano, público e industrial. A expectativa é que, em agosto, sejam iniciados os testes de entrega de água do Projeto São Francisco ao CAC.

