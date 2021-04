Ciro começa oficialmente a campanha e diz que 'reconstruirá país das cinzas'

Agora sob as orientações do ex-marqueteiro do PT João Santana, Ciro Gomes lançou vídeo no Twitter nesta segunda-feira em tom de campanha eleitoral edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) começou oficialmente sua campanha presidencial nesta segunda-feira (26). Em vídeo lançado no Twitter, Ciro diz que vai "reconstruir o país das cinzas" com "novas ideias, trabalho, paz, coragem e liberdade".

A campanha eleitoral do pedetista está agora sob os cuidados do ex-marqueteiro do PT João Santana.

Apesar de já estar investindo em autopropaganda, pesquisam mostram Ciro com poucas intenções de voto. O ex-presidente Lula (PT), alvo de ácidas críticas por parte do ex-ministro, é o único com potencial para derrotar Jair Bolsonaro em 2022 até o momento.

Tenho muita coisa a falar a todos os brasileiros, principalmente para os desassistidos. Já temos 14 milhões de desempregados e mais de 40 milhões que vivem na informalidade, sem nenhuma garantia. #CiroOqueoBrasilPrecisaSaber pic.twitter.com/icLmqvnAXA — Ciro Gomes (@cirogomes) April 26, 2021

