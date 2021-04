"Ciro já foi de esquerda", diz Tasso Jereissati, que vai disputar prévias do PSDB

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) afirmou que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) não pode ser classificado como um político de esquerda. "Eu acho difícil o Ciro sair (do páreo). Mas não acho muito difícil o Ciro vir. O Ciro já foi de esquerda, mas hoje é de centro. E acredito que ninguém vá mudar o desejo dele de tentar a Presidência. Ele tem esse objetivo na vida", disse o parlamentar em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

O tucano disse achar estranha a contratação do marqueteiro João Santana para o PDT. "Eu não sabia que o Ciro tinha feito essa contratação. Pelo caráter do Ciro, acho muito estranho. Agora, o João Santana pagou tanto pelos seus pecados, indo preso, que talvez tenha mudado e queira se redimir", disse.

O tucano criticou a gestão de Jair Bolsonaro. "É um governo desastroso em todos os pontos, da condução da pandemia de covid – levando o Brasil ao maior número de mortes do mundo por dia – à política econômica, que não anda", disse.

Na entrevista, o senador admitiu que pode disputar uma prévia partidária no PSDB para concorrer à presidência da República. "Eu sempre fui defensor de prévias. Mas ponderando que essa prévia seja feita dentro do limite da coerência, de um posicionamento ético. E que sirva para unir, não para desunir. Nunca falei isso, mas acho que as prévias deveriam ficar um pouco para mais tarde, para que nós pudéssemos conversar com os outros partidos. Quando defendo essa união, eu acho que não deve ser só dentro do PSDB".

