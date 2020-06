Ciro manda “fanáticos do lulopetismo” para a PQP (vídeo)

Em entrevista ao jornalista Mino Carta, Ciro Gomes deixou claro que não deseja votos de eleitores do PT e que vai atuar cada vez mais pela centro-direita edit

247 - O presidenciável Ciro Gomes voltou a insultar eleitores do PT, em especial aqueles que apoiam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os mandou para a PQP, em entrevista ao jornalista Mino Carta. Com isso, ele deixa claro que irá buscar votos no campo da direita.

Confira o vídeo:

A frente de esquerda tá cada vez mais forte galera kkkk pic.twitter.com/L3dYHhsEqo June 2, 2020

