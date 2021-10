Ciro Nogueira compara Lula a um “celular de 2002” e diz que mudou de ideia sobre Bolsonaro ser “fascista”

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ex-apoiador do ex-presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez críticas ao petista e disse que a população não o quer “de volta ao poder”. Ciro, que já chamou Lula de “melhor presidente da História” em 2017 , comparou o ex-presidente a um “celular de 2002” e amenizou as críticas que fez no passado contra Jair Bolsonaro.

“Eu costumo dizer você vai comprar um celular, você não vai comprar um celular de 2002. O Lula foi importante em 2002, naquele momento, mas a forma que o Lula vem agora vai ser o Lula para fazer trazer seu Lindenberg, Zé Dirceu, para o país e a população não quer isso. As pessoas não querem as pessoas de volta no comando do país. Então, vai ser o Lula para trazer o PT de volta ao poder”, disse, em entrevista à Globonews.

O ministro afirmou ainda que mudou de ideia sobre Bolsonaro ser “fascista”, como ele, Nogueira, o descreveu também em 2017. E avalia que não há a “menor possibilidade” para uma terceira via em 2022, ao falar dos nomes de Sergio Moro e Rodrigo Pacheco.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE