Ciro Nogueira joga a toalha e admite que Bolsonaro vai perder para Lula no Nordeste

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do Piauí, admitiu que Jair Bolsonaro não ganhará as eleições no Nordeste. em entrevista à revista Veja, o ministro bolsonarista disse que o máximo que Bolsonaro conseguirá fazer é reduzir a diferença para Lula. Pesquisa Datafolha divulgada em julho mostra que Lula tem 59% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma apenas 24%.

"Presidente Lula é muito forte no Nordeste, mas já foi mais. Presidente Lula tem índice hoje muito melhor que tinha o Haddad. Eu não tenho dúvida. Se eu disser para você que o Bolsonaro vai ganhar no Nordeste, não. Mas vai diminuir muito a diferença", disse Nogueira. "Vocês vão tomar um susto do que vai acontecer. Ele vai perder em todas as capitais. O Lula vai perder em todas as capitais do Nordeste", acrescentou.

