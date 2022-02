Ciro Nogueira quer apoio do PP a ACM Neto na Bahia e atrapalha planos de João Roma, colega de governo

Ministro da Casa Civil articula para que Progressistas apoie adversário do ministro da Cidadania, João Roma, na disputa ao governo da Bahia edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, trabalha pessoalmente para que o Progressistas, partido que comanda, apoie o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia este ano.

A articulação de Ciro prejudica indiretamente outro ministro do governo: o titular da Cidadania, João Roma (Republicanos), que vem tentando viabilizar uma candidatura própria ao governo baiano.

Hoje, o Progressistas é aliado do governador da Bahia, Rui Costa (PT). O partido ocupa a vice-governadoria, com João Leão, e parte das lideranças baianas da sigla defende manter a aliança com os petistas nas eleições de 2022.

Leia a íntegra no Metrópoles.

