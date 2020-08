Clã Sarney se aproxima do bolsonarismo na tentativa de sobrevivência no Maranhão

247 - O clã Sarney está flertando com o bolsonarismo no Maranhão como estratégia para aumentar a polarização com o bem-sucedida gestão do governador Flávio Dino (PCdoB), eleito duas vezes em primeiro turno. A informação é do jornal O Globo.

O único Sarney com mandato, o deputado estadual e filho do ex-ministro Sarney Filho, Adriano Sarney (PV), usa apenas o primeiro nome, excluindo o nome da família. Ele é cogitado para concorrer à prefeitura de São Luís, mas adversários dizem que uma derrota poderia colocar de vez uma pá de cal na carreira política da família.

Outro nome cogitado é do deputado federal Eduardo Braide (Pode-MA), também ligado ao clã Sarney e que tem penetração na base bolsonarista e no segmento evangélico.

Ainda de acordo com a reportagem, o alinhamento do grupo de Sarney com Bolsonaro começou com um gesto da própria família. "Em 2018, Sarney Filho, Adriano e a ex-governadora Roseana Sarney apoiaram Bolsonaro no segundo turno. Adriano usa palavras comuns aos bolsonaristas, como “comunistas”, para se referir aos adversários, repetindo discurso já feito pela família para definir Dino. No dia 7 de Setembro, postou uma imagem em que havia bandeira do Brasil com a hashtag #NordesteSemEsquerda", destaca o jornal.

A família Sarney tenta se aproximar do bolsonarismo para tentar ganhar força na oposição ao governo de Flávio Dino.

Os adversários dizem que, embora os aliados de Sarney flertem com o bolsonarismo, procuram manter distância quando alguma atitude do presidente tem repercussão negativa.

