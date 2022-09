Clientes confundem turma de crossfit com arrastão e fogem de bar (vídeo)

Imagens do caso, que aconteceu na zona sul da capital pernambucana, viralizaram nas redes sociais edit

247 - Clientes de uma cervejaria de Recife protagonizaram um momento inusitado no último fim de semana. Ao avistarem um grupo de pessoas correndo, os consumidores levantaram de suas mesas desesperados e deixaram o local, acreditando se tratar de um arrastão. Os corredores, contudo, eram praticantes de crossfit, que participavam de uma corrida. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu na Alphaiate Cervejaria, situada na zona sul da capital pernambucana, por volta das 21h de sábado. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento da confusão e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver que os clientes ficaram tão aflitos com a situação que deixaram seus pertences para trás. Segundo o estabelecimento, depois de perceberem a confusão, eles retornaram ao local rindo. Não houve prejuízos materiais.

E os clientes de um bar da zona sul de Recife que acharam que tava rolando arrastão quando na verdade era a turma do crossfit correndo na rua? pic.twitter.com/TlX6gJjpzb — Bernardo (@BernardoBcabral) September 22, 2022





