Codevasf doa cisternas em casas indicadas com adesivo de aliado de Bolsonaro

247 - A estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Franscisco e do Parnaíba (Codevasf) doou e instalou cisternas às vésperas da eleição em casas na cidade de Juazeiro (BA) e que foram marcadas com adesivos de propaganda do deputado federal Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados. De acordo com informações publicadas neste sábado (1) pelo jornal Folha de S.Paulo, o vereador de Juazeiro Hitallo Marcelino (DC), apoiador da reeleição do parlamentar, intermediou a liberação dos reservatórios. Os reservatórios distribuídos têm capacidade para 16 mil litros e haviam sido adquiridos em 2021 pela 6ª Superintendência da Codevasf, em Juazeiro, a 506 quilômetros (km) de Salvador, na capital da Bahia.

A Codevasf é central na execução de emendas parlamentares e na sustentação do esquema de tomá-lá-dá-cá no governo de Jair Bolsonaro (PL). A companhia recebeu cerca de R$ 3 bilhões por meio de emendas parlamentares no ano passado.

O ex-diretor da Faculdade de Direito da USP e advogado Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto comentou sobre a doação de cisternas e afirmou que "os fatos narrados, se comprovados, indicam claramente o uso de recursos públicos com intuito eleitoral". "A vinculação entre o recebimento dos bens e um candidato, inclusive com entrega de material de campanha, é suficiente para levar à impugnação de candidatura por abuso e à investigação de crime eleitoral", disse.

Em uma postagem em julho, na pré-campanha eleitoral, Marcelino elogiou as emendas de Elmar Nascimento pelas cisternas. "Através da nossa articulação política conquistamos mais 9 poços artesianos e 15 cisternas completamente instaladas. Fruto de emenda parlamentar do nosso deputado federal @deputadoelmarnascimento, em parceria com a Codevasf de Juazeiro", escreveu o vereador.

O deputado respondeu. "Vamos em frente, com muito trabalho e dedicação. Conte sempre comigo e com nosso mandato. Tmj".

Essa postagem foi apagada na última quinta-feira (29).

A Codevasf disse que o material é destinado "a famílias que não dispõem de acesso regular a água". "Ao todo, 16 (dezesseis) cisternas estão sendo implantadas no município no âmbito desse contrato. Outros municípios foram beneficiados pela ação, iniciada em março. Os processos de instalação dos reservatórios são orientados por avaliação técnica, em quaisquer casos", disse.

"Registre-se que Juazeiro encontra-se em situação de emergência, reconhecida pela Portaria nº 1.856, de 07/06/2022, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, em razão de estiagem", acrescentou.

