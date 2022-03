Coletivo de mulheres negras da Paraíba lança podcast PodPretas

Apoie o 247

Fátima Sousa, Brasil de Fato - A Abayomi, coletivo de mulheres negras da Paraíba, lança, nesta segunda-feira (21), o PodPretas PB. A estreia acontece às 19h, nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Google Podcast.

A ação compõe a agenda do Março de Lutas, com destaque para o 21, Dia Internacional de Lutas Contra a Discriminação Racial, que denuncia opressões e lembra as lutas por igualdade de direitos da população negra de todo o mundo.

O PodPretas Pb objetiva ser um espaço de visibilidade de pesquisas, artigos e demais produções das mulheres negras. A criação do podcast é uma ação de fortalecimento da comunicação da Coletiva Abayomi (Pb). Conta com a parceria do Fundo Brasil, Fundo ELAS E FASE.

O primeiro podcast da Coletiva Abayomi aborda a saúde mental e a violência contra as mulheres negras no contexto da pandemia, com as psicólogas paraibanas e ativistas negras Hildevânia Macêdo e Rebeca Gomes.

Ambas as profissionais publicaram artigos sobre os temas no dossiê temático Mulheres negras da Paraíba no contexto da covid-19, lançado em 2021.

