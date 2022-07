Com 36%, Marília vence no primeiro turno em Pernambuco, aponta pesquisa

Apoie o 247

247 - Pesquisa Conectar divulgada nesta sexta-feira (29) mostra que Marília Arraes (Solidariedade) é a favorita para vencer a disputa pelo governo de Pernambuco.

Com 36% das intenções de voto, ela venceria já no primeiro turno. A segunda colocada é Raquel Lyra (PSDB), que aparece com 13% das intenções de voto, seguida por Miguel Coelho (União Brasil), com 10%. Anderson Ferreira (PL) tem 6% e Danilo Cabral (PSB) tem 4%. Os demais candidatos não chegaram aos 4%.

Segundo turno

Em um segundo turno entre Marília Arraes e Raquel Lyra, a candidata do Solidariedade registra 51% contra 22% da tucana.

A pesquisa ouviu 1.000 eleitores de Pernambuco entre 19 e 22 julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 3,1 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os protocolos BR-07876/2022 e PE-05576/2022.

