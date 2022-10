Com 98% das urnas apuradas, Fábio é eleito em Sergipe

Apoie o 247

247 - Em Sergipe, o candidato ao governo Fábio (PSD) foi eleito com 51,79% contra Rogério Carvalho (PT), que teve 48,21%.

Para presidente, no entanto, no estado, o ex-presidente Lula (PT) está à frente, com 67,13% dos votos. Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, 32,87%.

