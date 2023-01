Com discurso emocionado, Jerônimo Rodrigues toma posse como governador da Bahia

"Estou pronto para, junto com os partidos, movimentos sociais e com o povo da Bahia, governar ao lado de Lula e reconstruir o Brasil com dignidade e muito amor", disse o petista edit

247 - O ex-secretário Jerônimo Rodrigues (PT) tomou posse, neste domingo (1), como governador da Bahia.

A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado (Alba), onde, ao lado do vice Geraldo Júnior (MDB), fez o juramento e assinou o termo de posse.

Em seu discurso, o governador empossado afirmou que “a responsabilidade de governar um estado com as dimensões e a complexidade da Bahia, exige uma dedicação constante e permanente (...) Estou pronto para, junto com os partidos, os movimentos sociais, os senadores, deputadas e deputados, prefeitas e prefeitos, ex-prefeitas e ex-prefeitos, vereadoras e vereadores, enfim, com o povo da Bahia, governar ao lado de Lula e reconstruir o Brasil com dignidade e muito amor."

Jerônimo, que não conteve as lágrimas enquanto falava, também agradeceu à família: "Tenho o privilégio de integrar uma família amorosa e amiga. Agradeço a minha companheira Tatiana Velloso. Eu sou muito feliz por caminhar ao seu lado, compartilhando os sonhos e trabalhando por um mundo mais justo e humano. A nossa parceria segue firme tanto no cuidado com a nossa família quanto nas nossas lutas comuns. Somos pai e mãe de João Gabriel, um rapaz jovem a quem dedicamos todo o nosso amor. Para você, meu filho, quero deixar uma mensagem consistente de respeito ao próximo, responsabilidade, honestidade e apreço pelo conhecimento e pelo trabalho."

