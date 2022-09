Com possibilidade de não se eleger em Alagoas, Collor realiza ritual com indígenas Karapotó para afastar má sorte (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Fernando Collor (PTB) vive um drama em Alagoas. Em queda livre nas pesquisas de intenção de voto para governador do estado, existe a possibilidade de ele não se eleger. Ele é o candidato de Jair Bolsonaro (PL) no estado.

Nesta semana, ele foi protagonista de um vídeo em que aparece fazendo pajelança com indígenas da etnia Karapotó, informou Vannildo Mendes, no portal Os Divergentes . A dança ritualística é destinada a espantar a má sorte, lembrou o jornalista.

Diante do drama em que vive, Collor pediu à Justiça Eleitoral a impugnação da última pesquisa de intenção de voto do Ipec, divulgada pela TV Gazeta (que pertence à sua família), na qual ele aparece em terceiro lugar, depois de liderar a disputa por vários meses.

Segundo a pesquisa, o ex-presidente tem 17%, atrás do atual governador Paulo Dantas (24%), do MDB, aliado de Renan Calheiros (MDB), e de Rodrigo Cunha (21%), do União Brasil.

“O ex-presidente tinha como seu maior trunfo o apoio de Bolsonaro, que no entanto também está levando uma surra nas pesquisas no Estado, a exemplo do que ocorre em todo o Nordeste. A aliança revelou-se um abraço de afogados. Restou a Collor, enfim, buscar afago na espiritualidade indígena”, conclui Vannildo Mendes.

