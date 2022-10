Com quase 80% das urnas apuradas, Fábio tem 53% dos votos contra 47% Rogério Carvalho

No estado, ex-presidente Lula (PT) tem 66% dos votos contra 34% de Jair Bolsonaro (PL) edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com quase 80% das urnas apuradas, Fábio, candidato do PSD, tem 53% dos votos para o governo de Sergipe contra 47% de Rogério Carvalho, candidato do PT.

Para presidente, os resultados não seguem a lógica para governadores. O ex-presidente Lula (PT) tem 66% dos votos contra 34% de Jair Bolsonaro (PL).

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.