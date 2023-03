Começa a intervenção federal no sistema prisional do Rio Grande do Norte em meio a onda de violência

Autorização do uso da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) veio do ministro Flávio Dino edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, concedeu autorização nesta quarta-feira (15) para uma nova intervenção de 30 dias da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, após duas noites de violência com ataques em diferentes cidades no estado.

Recentemente, uma organização criminosa tem atacado violentamente o estado, em protesto contra as condições dos presos nas penitenciárias. Pelo menos 14 cidades do Rio Grande do Norte foram alvo de vandalismo, com prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos sendo queimados e destruídos.

Para lidar com essa situação, foi enviada a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), com uma duração inicial de 30 dias a partir de quarta-feira (15). De acordo com o ministério da Justiça, essa intervenção tem um caráter planejado e episódico, com o objetivo de coordenar as ações de guarda, vigilância e custódia de presos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.