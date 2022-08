Comunicação da UFPE nega censura sobre tese de doutorado que trata de ‘ajuda’ da mídia a Bolsonaro

“Nunca houve, em nenhum momento, qualquer restrição de divulgação do prêmio recebido da referida tese em canais institucionais”, informa o comunicado edit

247 - Em nota enviada ao Brasil 247, o Superintendente de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Bruno Pedrosa Nogueira, negou ter havido censura nos canais institucionais da Universidade sobre tese de doutorado que analisou “ajuda” de Folha de S.Paulo e Globo para a eleição de Jair Bolsonaro.

A denúncia foi feita inicialmente pelo professor Marco Mondaini, orientador do trabalho, em um artigo publicado no 247 . E depois em reportagem publicada na revista Veja . Bruno Pedrosa Nogueira ressalta que “nunca houve, em nenhum momento, qualquer restrição de divulgação do prêmio recebido da referida tese em canais institucionais”.

Leia a íntegra abaixo:

1- Nunca houve, em nenhum momento, qualquer restrição de divulgação do prêmio recebido da referida tese em canais institucionais. A notícia foi publicada um dia após a entrevista com a pesquisadora, seguindo o fluxo comum de rotina jornalística da instituição. Link aqui .

2- No primeiro contato feito para tratar da divulgação, foi inclusive solicitado a pesquisadora uma segunda agenda de entrevistas para reportagem específica em nosso boletim de pesquisa, para falar não apenas do prêmio em si, como do conteúdo detalhado da referida tese;

3- Em nenhum momento o docente Marco Mondaini entrou em contato com esta superintendência, nem com qualquer de nossas diretorias, para buscar informação de qualquer natureza sobre o assunto. Vale reforçar que o mesmo, tendo feito parte desse mesmo setor no passado próximo, possui inclusive o contato pessoal e direto de todos;

4- Por outro lado, esta Superintendência tem buscado contato com o docente todos os dias desde a publicação em busca de esclarecer qualquer mal entendido, tendo feito contato até então por 1- aplicativo de mensagem, 2- por email, 3- ligação telefônica e 4- ofício, reiteradas vezes, seguindo ignorada pelo mesmo até então.

Na certeza de que a construção consolidada de um espaço democrático de uma universidade pública, tal qual o bom jornalismo, se dá pelo estabelecimento deste diálogo, a Superintendência continuará buscando um retorno de contato com Marco Mondaini, para que a importância da divulgação científica nesta instituição não caia em benefício de dúvida.

