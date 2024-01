Condutor de barco perdeu filha e neto em naufrágio na Bahia

Apoie o 247

247 - O condutor do barco que naufragou no domingo (21), na Baía de Todos os Santos, tem o nome de Fábio Freitas, que teria fugido do local após o acidente que terminou com oito pessoas mortas. A informação foi divulgada por policiais civis, de acordo com matéria do jornal O Estado de S.Paulo. Entre as vítimas estavam a filha de Fábio, Flaviane Jesus dos Santos, de 29 anos, e o neto, Jonathan Miguel de Jesus Santos, de 7.

Segundo o Comando do 2° Distrito Naval, em Salvador (BA), mais duas vítimas do naufrágio da embarcação "Gostosão FF" foram identificadas. Outras cinco vítimas tinham sido localizadas.

O Capitão dos Portos, Wellington Gagno, afirma que o barco estava com uma lotação acima do permitido, que seria de 11 pessoas. Pelo menos 15 estavam na embarcação.

"Os inquéritos ainda vão apurar, mas uma briga pode ter levado as pessoas para um mesmo lado da embarcação. A movimentação desestabilizou o barco, que emborcou".

