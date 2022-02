Conselho universitário recomenda expulsão de estudante de medicina que ironizou morte de paciente

De acordo com o vice-reitor do Centro Universitário Cesmac, em Maceió (AL), professor Douglas Apratto Tenório, as apurações devem ser concluídas em até um mês edit

Apoie o 247

ICL

247 - O conselho universitário do Centro Universitário Cesmac, em Maceió (AL), recomendou a expulsão da estudante de medicina que ironizou, durante o plantão, a morte de uma paciente da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana da capital alagoana. "A mulher morreu e eu não dormi", reclamou a estudante, que já havia sido afastada do estágio e está suspensa por seis meses. De acordo com o vice-reitor da universidade, professor Douglas Apratto Tenório, as apurações devem ser concluídas em até um mês.

Em entrevista ao portal G1 nesta quarta-feira (16), Tenório afirmou que o parecer do conselho foi enviado para a reitoria da universidade, que determinou a instauração de uma comissão de sindicância para apurar o caso. As apurações devem ser concluídas em até um mês. A estudante terá um prazo para apresentar sua defesa.

“Essa foi a primeira vez que o conselho universitário se posicionou pelo desligamento de um aluno. Cabe ressaltar que a instituição não compactua com o posicionamento da aluna, mas sabemos que hoje as pessoas usam as redes sociais de diversas formas e que muitas vezes postam coisas que não deveriam ser publicadas", afirmou o vice-reitor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Tenório, a decisão da universidade sobre o futuro da estudante deve observar o princípio democrático da ampla defesa. "Ainda no âmbito do conselho, a estudante e seus pais foram ouvidos, mas é necessário que a comissão de sindicância ouça a aluna e que ela possa apresentar sua defesa de forma ampla", disse o vice-reitor.

A prefeitura de Marechal Deodoro confirmou que a estudante foi desligada do estágio no município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE