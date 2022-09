Consórcio Nordeste rebate acusações de Bolsonaro e diz que ele foi omisso no combate à pandemia de Covid-19

Apoie o 247

247 - O Consórcio Nordeste, autarquia que engloba os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, divulgou uma nota rebatendo as declarações e ataques de Jair Bolsonaro (PL) sobre a atuação dos governadores da Região Nordeste durante a pandemia de Covid-19, durante o debate entre os candidatos à Presidência da República exibido na quinta-feira (29) pela TV Globo.

Na nota, o Consórcio Nordeste acusa o ocupante do Palácio do Planalto de omissão e que o legado deixado por ele é a desconfiança em torno da vacina contra o coronavírus. "Ao invés de zombar do sofrimento das pessoas com falta de ar, promover remédios sem eficácia e atrasar a compra das vacinas, os estados integrantes do Consórcio criaram o programa Nordeste Acolhe para conceder pensão aos órfãos da pandemia", destaca um trecho do texto de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

No texto, o governador de Pernambuco e presidente do consórcio, Paulo Câmara (PSB), afirma que Bolsonaro tentou desqualificar o combate ao coronavírus por parte dos governadores do Nordeste por conta de sua inação durante a pandemia.

Paulo Câmara também disse que os governos estaduais foram vítimas de fraudes, como registrado em outras regiões do Brasil e que "os envolvidos foram presos, estão sendo processados e os recursos empregados já começaram a ser devolvidos".

