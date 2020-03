Coronavírus: agentes da PF no aeroporto do Recife são afastados após contaminação

247 - A Polícia Federal determinou o afastamento de toda a equipe que atua na imigração do aeroporto de Recife diante da pandemia do coronavírus. Um dos agentes que atuava no local está infectado e outros dois apresentam sintomas comuns da doença. A informação é do portal Antagonista.

Apenas um dos agentes não relatou nenhuma mudança em seu estado de saúde. Os quatro policiais estão de quarentena. A suspeita é que eles foram contaminados após a chegada de um voo com oito italianos.