Coronavírus altera rotina da população no Ceará

Partidas de futebol foram realizadas sem torcedores nos estádios. Shows e eventos culturais tiveram datas desmarcadas antes mesmo da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Ceará edit

Neste domingo (15), os três primeiros casos confirmados de coronavírus no Ceará foram divulgados, após a pandemia alterar a rotina dos habitantes do estado nordestino. O Ministério da Saúde, na última sexta-feira (13), recomendou a suspensão ou adiamento de eventos artísticos, científicos, comerciais ou governamentais.

A Justiça Federal determinou a realização de partidas de futebol sem a presença de torcedores. Os jogos entre Ceará e Sport Clube do Recife, na Arena Castelão, e entre Pacajus e Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, aconteceram com os portões fechados.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) suspendeu qualquer atividade acadêmica com mais de 100 participantes, através do Comitê de Gerenciamento de Crise.

Ainda na sexta (13), eventos e apresentações culturais de grande audiência em Fortaleza foram cancelados ou adiados. O show de Lulu Santos, marcado para o dia 28 de março, deve acontecer em outra data.