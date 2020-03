Coronavírus: Anvisa isola 30 estudantes vindo do Chile em Pernambuco

Um dos estudantes informou aos técnicos da Anvisa que teve sintomas do coronavírus. Ele e mais 29 estudantes que estavam sentados próximos foram levados para uma área reservada do aeroporto de Recife edit

247 - Trinta estudantes foram isolados ao chegar em Pernambuco nesta terça-feira, 31, após terem chegado uma temporada de intercâmbio no Chile oferecida pelo governo do estado, informa blog do Lauro Jardim, no O Globo. No total, chegou um grupo de 116 estudantes.

Dentro do avião, um deles informou aos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que teve febre nos últimos dias, um dos sintomas do coronavírus. Ele e mais 29 estudantes que estavam sentados próximos foram levados para uma área reservada do aeroporto de Recife, onde passaram por um monitoramento. Agora, estão obrigados a permanecer em isolamento por 14 dias.

