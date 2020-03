Coronavírus: Pernambuco tem oito casos confirmados

247 - O número de casos confirmados do novo coronavírus, no estado de Pernambuco, subiu para oito, neste domingo (15). Segundo o governo da unidade, são 127 notificações, 61 suspeitas, e 11 prováveis. Os considerados “prováveis” tiveram contato direto com um infectado, e apresentaram os sintomas do Covid-19.

Após a divulgação do último boletim, de sábado (14), houve o acréscimo de um caso confirmado no estado. Segundo o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, a transmissão aconteceu fora do país: “Esse caso é importado, de uma pessoa que passou por França e Espanha. É uma mulher, de 58 anos, moradora do Recife. Ela está em isolamento domiciliar”.

As informações foram divulgadas durante reunião entre o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e o secretariado, no centro do Recife, no Palácio do Campo das Princesas.