Corpo de professora desaparecida é encontrado em saída de bueiro

Metrópoles - O Corpo de Bombeiros Militar de Teresina localizou, neste domingo (6), o corpo da professora Wana Sara Cavalcante Henrique, de 39 anos. A servidora pública estava desaparecida desde a noite de sexta-feira (4).

Segundo a corporação, o cadáver da mulher foi encontrado em uma galeria pluvial, na saída de um bueiro, nas proximidades da Floresta Fóssil, perto do Rio Poti.

Bombeiros utilizaram cães farejadores e mergulhadores para tentar localizar o cadáver da professora da rede pública da capital piauiense.

Ela desapareceu às 22h de sexta, após o carro cair em cratera no cruzamento da avenida Homero Castelo Branco e rua Eustáquio Portela. O trecho é conhecido por alagamentos e chovia muito no momento do acidente.

O carro da professora chegou a ser içado para fora do bueiro, mas não havia ocupante dentro.

